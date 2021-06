Francia: oggi elezioni regionali e dipartimentali, partito Macron dato in forte difficoltà (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Delli dovrà vedersela con Xavier Bertrand, presidente uscente, ex membro dei Repubblicani e candidato anche alle prossime presidenziali. Un sondaggio pubblicato dall'emittente televisiva "Cnews" prevede una vittoria di Bertand al primo turno con il 33 per cento dei voti, anche se il Rassemblement National lo tallona con Sebastien Chenu, dietro al 32 per cento. Gli ambientalisti di Eelv vogliono però sfruttare la buona dinamica avuta nelle municipali dell'anno scorso, soprattutto nei Paesi della Loira, unica regione alla loro portata con il candidato Matthieu Orphelin, sostenuto anche da La France Insoumise. Una conferma dovrebbe arrivare anche dall'Auvergna-Rhine-Alpes, guidata dal Repubblicano Laurent Wauquiez, che secondo molti sondaggi dovrebbe essere confermato. Ma il vero protagonista di queste elezioni potrebbe essere l'astensionismo, almeno da quanto annunciano i sondaggi. Secondo l'ultimo pubblicato il 17 giugno dall'emittente televisiva "BfmTv", solamente il 36 per cento degli elettori si dice certo di recarsi alle urne, mentre un secondo studio pubblicato due giorni prima dal quotidiano "Libération" il 54 per cento degli elettori iscritti alle liste afferma che non voterà a primo turno di questa domenica. (Frp)