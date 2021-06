Etiopia: domani le elezioni parlamentari, il premier Ahmed appare sempre più isolato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una serie di rinvii durati un anno, si terranno domani, 21 giugno, le tanto attese elezioni parlamentari in Etiopia, le prime da quanto è salito al potere il primo ministro Abiy Ahmed. Si tratta di un voto atteso quanto controverso, dal momento che il Paese affronta dal novembre scorso un sanguinoso conflitto nella regione del Tigrè che sta sollevando molteplici denunce e condanne dalla comunità internazionale per le atrocità che vi sono state commesse. Ciò nonostante, saranno circa 37 milioni – su una popolazione totale di 109 milioni – gli elettori che saranno chiamati ad eleggere i 547 membri della Camera dei rappresentanti dei popoli, la camera bassa dell'Assemblea parlamentare federale etiope. In base alla Costituzione, il leader del partito vincitore viene poi eletto primo ministro. Il voto non si svolgerà, com’è ovvio, nella regione del Tigré, mentre è stato rinviato a settembre nella regione dei Somali e in quella di Harar a causa di irregolarità e problemi con la stampa delle schede elettorali denunciate dal Consiglio elettorale nazionale dell'Etiopia (Nebe). Le elezioni generali in Etiopia – le ultime si sono svolte nel 2015 – avrebbero dovuto tenersi il 29 agosto 2020, tuttavia furono rinviate ufficialmente a causa della pandemia di Covid-19, così come quelle regionali e municipali che erano programmate per tenersi contemporaneamente in tutto il Paese. (segue) (Res)