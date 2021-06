Etiopia: domani le elezioni parlamentari, il premier Ahmed appare sempre più isolato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizialmente riprogrammato a maggio di quest’anno, il voto è stato nuovamente posticipato prima al 5, poi al 21 giugno, questa volta per via di non meglio precisati problemi logistici legati alla registrazione degli elettori. Proprio il rinvio delle elezioni era stata considerata la miccia che di lì a poco avrebbe innescato il conflitto nel Tigrè: le autorità di Macallè decisero infatti di andare al voto, contravvenendo alle direttive del governo federale, che per tutta risposta tagliò i finanziamenti alle autorità tigrine e da lì a poco la situazione degenerò fino ad innescare un sanguinosissimo conflitto che tuttora è in corso. Il voto di lunedì sarà il primo test elettorale per il premier Ahmed da quando si è insediato nel 2018, quando subentrò al dimissionario Hailemariam Desalegn con l'impegno di porre fine alla repressione della popolazione oromo (etnia di cui fa parte). Godendo di enorme credito presso l’opinione pubblica internazionale, come testimonia il premio Nobel per la pace che gli fu assegnato nel 2019, Ahmed ha avviato fin da subito una serie di riforme radicali che ben presto gli sono valse il plauso della comunità internazionale: tra queste, la riconciliazione nazionale con i gruppi armati, la liberazione di migliaia di prigionieri politici e, soprattutto, la storica Dichiarazione di pace con l’Eritrea. (segue) (Res)