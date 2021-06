Etiopia: domani le elezioni parlamentari, il premier Ahmed appare sempre più isolato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche alla luce di quanto scritto, ci sono grosse preoccupazioni in seno alla comunità internazionale circa l'effettiva regolarità del voto, a maggior ragione se si considera che il governo di Addis Abeba non è riuscito a raggiungere un accordo con l’Unione europea per l'invio di una missione di osservazione elettorale Ue. Ad annunciarlo è stato lo scorso 4 maggio l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, il quale si è detto rammaricato dell'annullamento della missione. "Nonostante gli sforzi dell'Unione europea, non è stato possibile raggiungere un accordo con le autorità etiopi sui parametri chiave per il dispiegamento di una missione di osservazione elettorale dell'Ue in vista delle elezioni parlamentari del 5 giugno 2021", ha spiegato Borrell in una nota, precisando che “il dispiegamento della missione deve essere annullato poiché le condizioni non sono state soddisfatte”, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei requisiti standard per il spiegamento di qualsiasi missione di osservazione elettorale, la cui integrità è definita “una pietra angolare del sostegno dell'Ue alla democrazia”, ed in particolare dell'indipendenza della missione sull'importazione dei sistemi di comunicazione. Questa situazione – osserva Borrell – influisce anche sui preparativi elettorali, compresa la registrazione degli elettori. (segue) (Res)