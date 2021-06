Etiopia: domani le elezioni parlamentari, il premier Ahmed appare sempre più isolato (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversa sorte è invece spettata alla missione di osservatori elettorali prevista dall'Unione africana, il cui dispiegamento è stato approvato dal presidente della Commissione, Moussa Faki Mahamat, su invito del governo etiope. Gli otto membri della missione di osservazione, provenienti da vari Stati membri dell'Ua, sono già arrivati ad Addis Abeba il 2 e 3 giugno scorsi e avranno l'incarico di monitorare da vicino il processo elettorale, in particolare il contesto politico, il quadro giuridico, l'efficacia e la trasparenza della preparazione e dell'amministrazione elettorale. La missione condurrà anche un'osservazione sull'ambiente della campagna elettorale, compresa la libertà dei media e il rispetto dei diritti fondamentali di partecipazione durante tutto il processo. In un tale contesto, la vittoria del Partito della prosperità e la rielezione del premier Ahmed non sembrano essere in discussione, soprattutto considerando che diversi partiti di opposizione boicotteranno il voto: è il caso, ad esempio, del Fronte di liberazione oromo (Olf), che si è ritirato dalla contesa elettorale nel marzo scorso denunciando l'incarcerazione di alcuni dei suoi leader e la chiusura dei suoi uffici da parte del governo, compresa la sua sede nella capitale Addis Abeba. Anche il Congresso federalista oromo (Ofc) ha annunciato il proprio ritiro dalle elezioni per motivi simili. (segue) (Res)