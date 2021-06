Migranti: Mattarella, Italia non si è mai sottratta a salvataggio profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia non si è mai sottratta al salvataggio dei profughi e, anche durante la pandemia, ha accolto le persone più vulnerabili. Lo ha ricordato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato. Il diritto internazionale, ha precisato il capo dello Stato, "prevede protezione per coloro che sono costretti ad abbandonare la propria casa e il proprio Paese in ragione di conflitti, persecuzioni, condizioni climatiche, calamità naturali e carestie. Oltre 80 milioni di persone sono in fuga, secondo l’Alto Commissario delle Nazioni Unite che, ad oggi, si trova a proteggere quasi 100 milioni di individui". (segue) (Rin)