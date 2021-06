Roma 2021: Gualtieri, avrò vice donna di qualità, ticket centrodestra è spartizione Fd'I-Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso a una vice donna, a nomi di qualità". Lo ha detto il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco, Roberto Gualtieri, in una intervista a "La Repubblica". Sul ticket Michetti-Matone del centrodestra "il tandem che hanno trovato è il frutto della litigiosità e della spartizione tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini, che è venuto a Roma per mettere il cappello della Lega su una candidatura debole", ha aggiunto. (Rer)