Roma 2021: Gualtieri, io e Conte amici ma Raggi insostenibile, ha governato male

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'ex premier e attuale leader del M5s Giuseppe Conte "abbiamo collaborato molto bene, nell'interesse del Paese con il Pnrr e i ristori. Siamo amici. Raggi? È insostenibile, ha governato male. Altro che 'regina di Roma' come la chiamano i suoi fan sui social". Lo ha detto il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco, Roberto Gualtieri, in una intervista a "La Repubblica". Rispetto al fatto che Conte sostenga Raggi, Gualtieri ha aggiunto: "Conte ha appena preso in mano il Movimento e deve stare dalla sua parte a prescindere. Ma al ballottaggio, dove verosimilmente ci ritroveremo con il centrodestra, penso che gli elettori del M5s come quelli di Calenda, sceglieranno in gran parte la nostra proposta". (Rer)