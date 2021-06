Rifugiati: Casellati, Italia sempre in prima linea nell’accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è sempre stata in prima linea nell’accoglienza e nell’assistenza dei rifugiati. Lo ricorda la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in un messaggio scritto in occasione della Giornata mondiale del rifugiato. “A settant'anni dalla sua sottoscrizione, la Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati, che questa ricorrenza celebra e ricorda, continua ad essere un documento di fondamentale importanza tanto sotto il profilo giuridico quanto sul piano etico e morale – afferma -. La sua sottoscrizione, immediatamente dopo la fine del secondo conflitto mondiale, rappresenta uno dei traguardi più alti nel riconoscimento del valore assoluto della vita e della dignità umana. Diritti inviolabili, da proteggere sempre e comunque, indipendentemente dalle diplomazie internazionali, da condizioni di reciprocità o dalle convenienze delle singole nazioni. Un dovere inderogabile, di fronte al quale l'Italia - per storia, cultura e tradizione - è sempre stata in prima linea, tanto nel dare accoglienza, assistenza e protezione, quanto nel sensibilizzare la comunità internazionale sulla necessità di una strategia coordinata ed efficace di integrazione e inclusione”.(Rin)