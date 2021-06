Migranti: Casellati, servono nuove strategie diplomatiche e globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo una “cooperazione globale in difesa della libertà può assicurare di gestire al meglio un fenomeno fragile e complesso, come quello dei flussi migratori dei richiedenti rifugio o asilo”. A metterlo in evidenza è la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in un messaggio scritto in occasione della Giornata mondiale del rifugiato. “Un'emergenza – precisa Casellati - che oggi conta nel mondo quasi ottanta milioni di esseri umani in fuga per la vita, di cui almeno un terzo costituito da minori e bambini”. In tale prospettiva, continua la presidente del Senato, “il mio auspicio è che questa giornata possa essere occasione per tornare a riflettere sulla necessità di nuove strategie diplomatiche e globali, da elaborare con il prezioso supporto di organismi internazionali come l'Alto Commissario delle Nazioni Unite, che oltre alle tutele assicurino ai rifugiati anche la concreta possibilità di ricominciare una nuova vita. Strategie volte a un'integrazione reale e sostenibile, nel rispetto degli equilibri sociali ed economici dei Paesi di accoglienza. Questa è la strada che dobbiamo percorrere insieme. Un percorso di civiltà giuridica e di responsabilità morale che, se intrapreso con convinzione e spirito di leale collaborazione, può davvero guidarci verso un mondo sempre più libero, sicuro e solidale”.(Rin)