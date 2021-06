Roma 2021: primarie al via, si vota fino alle 21 per candidato sindaco e presidenti Municipio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Urne aperte ai 190 gazebo per le primarie romane: oggi gli elettori del centrosinistra sono chiamati a scegliere il candidato sindaco e 13 candidati alle presidenze dei Municipi. Si vota fino alle 21. I sette candidati alla carica di sindaco, con Roberto Gualtieri del Pd favorito nella corsa, votano tutti in mattinata, ciascuno nel municipio di residenza. Corrono per la carica di sindaco, oltre a Gualtieri: Imma Battaglia, ex consigliera capitolina nella maggioranza Marino, è in campo per Liberare Roma; Paolo Ciani, consigliere regionale di Demos; Giovanni Caudo, ex assessore della giunta Marino e attuale presidente del Municipio III; Stefano Fassina, consigliere capitolino di Sinistra per Roma e deputato di Leu; Cristina Grancio, consigliera capitolina del Psi ed ex M5s; Tobia Zevi, candidato civico e fondatore dell'Osservatorio Roma puoi dirlo forte. (segue) (Rer)