Roma 2021: primarie al via, si vota fino alle 21 per candidato sindaco e presidenti Municipio (2)

- Più affollata la corsa nei Municipi dove sono in campo ben 46 concorrenti, tra candidati politici e civici. Le 20 forze della coalizione di centrosinistra hanno chiuso un accordo sui Municipi II e VIII e quindi non ci saranno primarie in questi due territori, i candidati sono i presidenti uscenti: Francesca Del Bello del Pd per il Municipio II e Amedeo Ciaccheri di Liberare Roma per il Municipio VIII. Sul Municipio I gli elettori sono chiamati a scegliere tra: Lorenza Bonaccorsi del Pd, Raffaele Pulika Calzini di Liberare Roma e Matteo Costantini di Demos. Nel Municipio III corrono Paolo Marchionne del Pd, Marina D'Ortenzio per Liberare Roma, Angela Silvestrini di Demos, Francesco Pieroni. Nel Municipio IV: Massimiliano Umberti del Pd, Carla Corciulo per Liberare Roma, Paolo De Paolis, Federico Proietti. Nel Municipio V: Mauro Caliste, Maurizio Mattana per Liberare Roma, Francesco Sirleto, Francesco Tieri, Stefano Veglianti. Nel Municipio VI: Fabrizio Compagnone del Pd, Amedeo Febi per Liberare Roma, Alessandra Laterza. (segue) (Rer)