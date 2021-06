Roma 2021: primarie al via, si vota fino alle 21 per candidato sindaco e presidenti Municipio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Municipio VII: Francesco Laddaga, Sandro Luparelli per Liberare Roma, Carlo Mazzei. Nel Municipio IX: Paolo Barros per Liberare Roma, Titti Di Salvo e Alessandro Lepidini del Pd, Laura Giovannercole per Demos. Nel Municipio X: Antonio Caliendo, Mario Falconi e Franco De Donno per Demos. Nel Municipio XI: Gianluca Lanzi del Pd e Daniela Marianello per Liberare Roma; nel Municipio XII: Marco Miccoli ed Elio Tomassetti del Pd, Fabio Magrini per Liberare Roma, Marco Donati per Demos, Gioia Farnocchia: Nel Municipio XIII: Sabrina Giuseppetti e Roberto Fera del Pd, Matteo Manenti per Liberare Roma, Arianna Ugolini, consigliera in carica, ex M5s e Iv oggi al Misto. Nel Municipio XIV: Ileana Argentin del Pd, Massimo Moretti per Demos, Marco Della Porta. Nel Municipio XV: Daniele Torquati e Luigina Chirizzi del Pd, Tatiana Marchisio per Liberare Roma. (Rer)