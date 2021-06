Business news: premier Thailandia, turismo ripartirà totalmente entro 4 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Thailandia riaprirà completamente ai visitatori internazionali entro quattro mesi, dopo il blocco dei viaggi prolungatosi per oltre un anno a causa della pandemia di Covid. Lo ha annunciato in un discorso televisivo il primo ministro Prayut Chan-o-cha, definendo la decisione “un rischio calcolato per far ripartire l’economia travagliata” del Paese. Il premier ha sottolineato l’andamento ottimale della campagna di immunizzazione contro il Covid, dichiarando che “la Thailandia è in anticipo sull'obiettivo di assicurare 105,5 milioni di dosi di vaccino contro il coronavirus entro quest'anno, e si assicurerà più forniture l'anno prossimo”. Prayut ha aggiunto che il governo prevede di somministrare “una media di dieci milioni di iniezioni contro il coronavirus ogni mese a partire da luglio e mira a riaprire il Paese ai viaggiatori completamente vaccinati, locali e stranieri, senza obbligo di quarantena”. (Fim)