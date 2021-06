Business news: Singapore, occupazione cresce di 12.200 unità nel primo trimestre del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di occupazione totale di Singapore è cresciuto di 12.200 unità nel primo trimestre del 2021, più del doppio rispetto alle stime previste per 4.800 nuovi posti di lavoro. È quanto emerge dai dati del ministero della Forza lavoro (Mom), secondo cui l'occupazione totale è cresciuta per la prima volta dopo quattro trimestri consecutivi in calo. Le cifre sono migliorate grazie a un aumento più alto del previsto nell'occupazione dei residenti di 23.700 unità in quanto, allo stesso tempo, si è verificato un calo dell'occupazione dei lavoratori non residenti di 11.500 unità. I livelli di occupazione hanno interessato tutti i settori, con in testa quello dell’informazione e della comunicazione, di cibo e bevande, della salute e dei servizi sociali, così come la pubblica amministrazione e l'istruzione. "Questi sono buoni segnali, che siamo felici di vedere”, ha detto il ministro del Mom, Tan See Leng, aggiungendo che “tuttavia, il nostro cammino verso la ripresa non sarà facile, ma potremmo incontrare potenziali ostacoli". Infatti, "ci si aspetta che l'inasprimento delle misure per il contenimento del Covid-19 del mese scorso porti a qualche intoppo, e che il recupero sia più disomogeneo tra i settori rispetto a quanto previsto in precedenza", ha spiegato Tan, sottolineando che “ saranno colpiti dalle restrizioni in particolare settori come quelli della vendita al dettaglio e della ristorazione”. (Fim)