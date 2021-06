Business news: Cina, investimenti diretti all'estero aumentano del 13,8 per cento nei primi cinque mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti diretti (Odi) della Cina nei Paesi che aderiscono all'iniziativa della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) sono aumentati nei primi cinque mesi del 13,8 percento su base annua a 7,43 miliardi di dollari, pari al 17,2 per cento del totale. Lo ha annunciato il ministero del Commercio cinese. Da gennaio a maggio, l'Odi totale della Repubblica popolare è aumentato del 2,6 per cento a 43,29 miliardi di dollari rispetto allo stesso periodo del 2020. In particolare, è proseguita la crescita degli investimenti nei settori della manifattura e della trasmissione delle informazioni. Il settore manifatturiero ha attirato 7,2 miliardi di dollari nei primi cinque mesi, con un aumento dell'11,8 per cento anno su anno. Secondo il ministero, l'Odi delle imprese locali cinesi ha raggiunto i 32,75 miliardi di dollari, in crescita del 3,8 per cento rispetto all'anno precedente e rappresentando il 75,7 per cento dell'Odi totale nel periodo. (Cip)