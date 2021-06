Business news: Libano, aziende russe interessate ad altri investimenti petroliferi ed energetici nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie russe sarebbero interessate a investimenti nei settori dell'energia e del petrolio in Libano, dopo la formazione del governo. Lo riferisce il 15 giugno, il quotidiano panarabo saudita “Asharq al Awsat”. Il coinvolgimento russo nei dossier politici ed economici libanesi è stato recentemente rafforzato dopo che tre delegazioni politiche libanesi hanno visitato Mosca negli ultimi mesi, secondo quanto riportato dal quotidiano. Il primo ministro designato Saad Hariri, una delegazione di Hezbollah, e il capo del Movimento patriottico libero, Gebran Bassil, hanno tutti visitato la Russia negli ultimi mesi. Le discussioni tra i funzionari russi e libanesi non si sono concentrate solo sui dossier politici, ma si sono estese anche all'aspetto economico. Fonti vicine ai colloqui hanno riferito ad “Asharq al Awsat” che i funzionari russi hanno espresso la loro volontà di investire in Libano, notando che le imprese russe sono interessate alla raffinazione del petrolio e alla produzione di elettricità in Libano, oltre a investire nel devastato porto di Beirut e in altri settori. Il Libano ha due impianti di raffinazione del petrolio sulla sua costa a nord (Al Badawi) e a sud (Al Zahrani), ed erano collegati a due oleodotti dall'Iraq e dall'Arabia Saudita, ma hanno smesso di funzionare a causa della guerra. I loro serbatoi sono ora utilizzati per immagazzinare i derivati del petrolio. Durante la sua recente visita a Mosca, Hariri ha concordato con il presidente russo, Vladimir Putin, di "facilitare il terreno alle aziende russe per investire in Libano e alle aziende libanesi per investire in Russia". Ma tutto questo può essere fattibile solo quando i leader libanesi riusciranno a formare un governo credibile. Secondo le fonti del quotidiano, la terribile situazione politica in Libano ostacola qualsiasi opportunità per gli investimenti stranieri: "Il deterioramento politico e finanziario rappresentano un ostacolo per attirare gli investimenti, dato che l'investitore ha bisogno di un ambiente stabile, una moneta stabile e riforme, che al momento non esistono". Il coinvolgimento economico russo in Libano è iniziato nel 2018 con la formazione di un "consorzio", composto dalla società francese Total, l'italiana Eni e la russa Novatek, che ha ottenuto un contratto per l'esplorazione di idrocarburi nell'offshore libanese. Successivamente, la società russa Rosneft ha firmato nel 2019 un contratto con il ministero dell'Energia libanese per investire in serbatoi di stoccaggio di petrolio nel nord del Libano. (Res)