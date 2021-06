Business news: Iran, esportazioni settore industriale in aumento dell'80 per cento rispetto al 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni del settore industriale iraniano sono aumentate dell'80 per cento, dall'inizio dell'attuale anno iraniano (lo scorso 21 marzo), rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo ha dichiarato il 15 giugno, il capo dell'Iran Small Industries and Industrial Parks Organization (Isipo), Ali Rasoulian, secondo quanto riferisce il quotidiano iraniano “Tehran Times”. Rasoulian ha notato che nonostante tutte le pressioni delle sanzioni e gli impatti negativi della pandemia di coronavirus, l'anno scorso l'industria del Paese è cresciuta dell'8 per cento, il che può essere attribuito al sostegno del governo alla produzione interna e alla crescita delle industrie nazionali. Il capo dell’Isipo ha sottolineato che la creazione di nuovi parchi industriali è una strategia forte, che ha contribuito significativamente alla crescita economica del Paese negli ultimi anni. Attualmente, secondo Rasoulian, sono attive nei parchi e nelle zone industriali del Paese più di 47.500 unità industriali e di produzione, in cui circa 950 mila persone sono impiegate direttamente. Il funzionario ha inoltre menzionato alcuni dei piani del governo per sostenere le unità industriali del Paese nell'anno in corso, tra cui l'attrazione di investimenti stranieri, la creazione di consorzi di esportazione, il finanziamento, l'organizzazione di corsi di formazione, il branding, la creazione di uffici all'estero, la partecipazione a mostre estere e l'emissione di garanzie. Il valore delle esportazioni iraniane non petrolifere ha raggiunto 6,3 miliardi di dollari nei primi due mesi dell'attuale anno iraniano (21 marzo-21 maggio), in aumento del 48 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'Iran ha esportato 16,9 milioni di tonnellate di prodotti non petroliferi tra cui benzina, polietilene, metanolo, ferro, lingotti di acciaio e prodotti siderurgici verso destinazioni estere nel periodo sopracitato. I parchi industriali iraniani giocano un ruolo significativo nel rendere il Paese indipendente attraverso l'aumento della produzione, che è una delle principali strategie dell'Iran per combattere le sanzioni statunitensi. Infatti, rafforzare la produzione interna per raggiungere l'autosufficienza è il programma più importante che l'Iran sta seguendo nel suo settore industriale nel tentativo di annullare gli effetti delle sanzioni statunitensi sulla sua economia. (Res)