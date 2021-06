Business news: Turchia, ministro Commercio, serve unione doganale più profonda con Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha ribadito il 15 giugno, che un nuovo accordo allargato per l'unione doganale tra l'Unione europea (Ue) e Ankara sarebbe nel migliore interesse di entrambe le parti. Lo riferisce il quotidiano turco filo-governativo “Daily Sabah”. L'avvio di negoziati per aggiornare il contenuto dell’unione doganale “offre una serie di nuove opportunità e porterebbe ancora più avanti le relazioni commerciali ed economiche tra la Turchia e l'Ue”, ha dichiarato il ministro del commercio turco, Mehmet Mus, dopo la sua visita del 14 giugno a Bruxelles, dove ha incontrato il commissario al Commercio dell'Ue e vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, e il commissario all'Economia, Paolo Gentiloni. "Aggiornare l'unione doganale è economicamente vantaggioso sia per la Turchia che per l'Ue. Tutti sono d'accordo", ha sottolineato Mus ai giornalisti, aggiungendo: "Abbiamo tenuto negoziati molto fruttuosi in cui abbiamo discusso delle relazioni commerciali ed economiche e dell'agenda positiva tra la Turchia e l'Ue con le due più importanti figure responsabili dell'economia e del commercio dell'Ue". Una serie di disaccordi tra Ankara e Bruxelles negli ultimi anni ha bloccato i negoziati per l'aggiornamento dell'unione doganale. Un accordo commerciale più profondo, risalente agli anni '90 del secolo scorso, verrebbe esteso ai servizi, ai beni agricoli e agli appalti pubblici. L'espansione dell'Unione doganale porterebbe la Turchia, candidata all'adesione all'Ue, completamente nel mercato interno del più grande blocco commerciale del mondo, permettendo a quasi tutti i beni e servizi di viaggiare senza ostacoli. (Tua)