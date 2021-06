Business news: Algeria, nel 2021 obiettivo esportazioni non petrolifere a 4 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il 2021 l'Algeria può raggiungere l'obiettivo prefissato di 4 miliardi di dollari in esportazioni di prodotti non petroliferi, "almeno al 90 per cento". Lo ha detto il presidente dell'Associazione degli esportatori algerini (Anexal), Ali Bey Nasri, in un'intervista all'emittente radiofonica nazionale. L'Algeria, che nel 2020 ha esportato 1,4 miliardi di dollari in prodotti non petroliferi, può contare su "filiere emergenti" come il cemento e la siderurgia, ha detto il presidente dell'Anexal. Nel 2018 il Paese era "allo 0 per cento" nell'esportazione di cemento, e "abbiamo chiuso il 2020 a quasi 2 milioni di tonnellate, mentre le prospettive per il 2021 sono di 5 milioni di tonnellate", ha detto Nasri. Per quanto riguarda i prodotti siderurgici, "abbiamo chiuso il 2020 a 60 milioni di dollari e le prospettive sono enormi", ha proseguito, citando un altro prodotto emergente, ovvero gli pneumatici. Per raggiungere l'obiettivo di 4 miliardi, secondo Nasri, la filiera avrà bisogno di "accompagnamento" e "soprattutto di attenzione", ha aggiunto. "E' più che mai il momento di cambiare programma", ha detto Nasri, riferendosi alla governance e all'approccio dei poteri pubblici riguardo alle esportazioni. Per il presidente di Anexal, il cambiamento di approccio dovrà tradursi in primo luogo in una volontà politica "molto forte, espressa e stimolata dal presidente della Repubblica", Abdelmadjid Tebboune. (Ala)