Business news: Arabia Saudita, Goldman Sachs, nel 2022 crescita al 7 per cento

- Il prodotto interno lordo (Pil) dell’Arabia Saudita dovrebbe registrare, durante l’anno corrente, un aumento del 4,5 per cento, per poi crescere al 7 per cento nel 2022. E’ quanto emerge da stime effettuate dalla banca d’investimenti statunitense Goldman Sachs, che ha rivisto al rialzo le sue aspettative a fronte di un aumento dei prezzi del petrolio e della produzione di greggio del Regno. In particolare, riferisce il quotidiano saudita "Arab News", la banca ha aumentato le aspettative sulla produzione saudita di petrolio di circa 500 mila barili al giorno, ovvero fino a 10 milioni di barili entro la fine dell’anno, calcolando che essa raggiungerà una media di 10,5 milioni di barili nel 2022. (Res)