Business news: Gabon, Orabank e Sanlam firmano accordo per fornitura di prodotti finanziari ibridi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituto Orabank Gabon e la compagnia assicurativa Sanlam hanno firmato un accordo la fornitura di prodotti finanziari ibridi complementari al governo del Gabon. Lo scopo principale dell'accordo, come riferisce il sito d'informazione "Financial Afrik", è di determinare i termini e le condizioni per la progettazione e lo sviluppo dei contratti assicurativi attuali e futuri. “Questo accordo, ne siamo certi, consentirà di colmare il vuoto che potrebbe esistere nell'offerta fatta ai nostri clienti sia in termini bancari che bancari-assicurativi. È quindi con grande piacere e grande gioia che abbiamo concretizzato questo accordo quadro che consentirà alle nostre istituzioni di dispiegarsi meglio sul territorio nazionale”, ha dichiarato Christ-Didier Mengome, vicedirettore generale di Orabank Gabon. Da parte sua Roger-Marc Pouget, amministratore delegato di Sanlam Pan Assurances, ha indicato che il settore bancario e quello assicurativo sono due mondi sicuramente diversi, ma comunque molto vicini, e dal loro connubio si potrà trarre beneficio. Da diversi anni i principali gruppi bancari e assicurativi presenti in Africa si sono posti l'obiettivo di sviluppare la cosiddetta “bancassurance” ma si scontrano con un grosso ostacolo, ovvero il basso tasso di attività bancaria delle famiglie e delle piccole imprese. (Res)