Business news: presidente Tanzania, Banca centrale si prepari all'uso delle valute digitali

- Il presidente della Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ha esortato la Banca centrale a prepararsi all'uso delle valute digitali. "So che molti Paesi in tutto il mondo non hanno accettato o hanno iniziato a utilizzare le valute digitali. Pertanto, invito la Banca della Tanzania a iniziare a esaminare questi sviluppi solo per essere preparati. Non vogliamo essere colti alla sprovvista o scoprire in seguito che i nostri cittadini sono davanti a noi e hanno già iniziato a utilizzare le criptovalute", ha affermato Hassan intervenendo a un evento pubblico. La scorsa settimana El Salvador è diventato il primo Paese al mondo a classificare ufficialmente una valuta digitale, Bitcoin, come valuta legale. (Res)