Business news: Etiopia, al via processo di privatizzazione parziale di Ethio Telecom

- Il governo dell'Etiopia ha lanciato oggi il bando per la vendita ad investitori privati del 40 per cento della compagnia di telecomunicazioni statale Ethio Telecom, concretizzando l'accordo sulla liberalizzazione del settore raggiunto la scorsa settimana. "Il ministero delle Finanze (Mof) e l'Agenzia pubblica per la partecipazione e l'amministrazione delle imprese (Pehaa) dell'Etiopia sono lieti di annunciare il completamento di una tappa fondamentale nella parziale privatizzazione di Ethio Telecom", si legge in un comunicato del ministero delle Finanze, nel quale si precisa che questa fase della procedura è gestita dall'operatore Deloitte. A partire dal 15 giugno, hanno spiegato le autorità, gli investitori interessati avranno un mese di tempo per presentare le loro manifestazioni di interesse, in quella che sarà la prima di una serie di fasi che porteranno alla selezione di un offerente vincente. "Il governo vuole che le imprese statali siano competitive e produttive", ha detto in conferenza stampa il vicedirettore della Pehaa, Zinabu Yirga. (Res)