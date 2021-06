Business news: Costa d'Avorio, governo prevede crescita economica del 6,5 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Costa d'Avorio crescerà del 6,5 per cento nel 2021 rispetto al 2 per cento dell'anno scorso. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del governo, Amadou Coulibaly, nel corso di una conferenza stampa. "Nonostante la crisi energetica, la crescita economica è stimata al 6,5 per cento dagli esperti ivoriani contro il 6 per cento (previsto) dall'Fmi", ha detto il ​​portavoce riferendosi alle proiezioni del Fondo monetario internazionale (Fmi). La crescita del principale produttore mondiale di cacao è crollata nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19 e l'attività economica è attualmente rallentata da frequenti interruzioni di corrente, tuttavia il governo sostiene che l'economia abbia resistito alla pandemia meglio del previsto grazie a solidi fondamentali che la sorreggono. Prima della pandemia la Costa d'Avorio registrava tra i tassi di crescita economica più alti al mondo. (Res)