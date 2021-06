Business news: Fmi, economia Nigeria in ripresa ma disoccupazione in aumento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia nigeriana ha iniziato a riprendersi gradualmente dagli effetti negativi della pandemia globale di Covid-19, con una crescita positiva allo 0,5 per cento nel primo trimestre di quest'anno sostenuta dai settori dell'agricoltura e dei servizi, ma con un tasso di disoccupazione in preoccupante aumento. Sono queste le osservazioni rilasciate dalla squadra del Fondo monetario internazionale (Fmi) che dall'1 all'8 giugno ha effettuato una visita di lavoro in Nigeria, dove ha tenuto diversi incontri - in modalità virtuale - con le autorità al fine di discutere degli sviluppi del Paese e delle sue prospettive finanziarie. In un documento pubblicato oggi, il Fondo spiega che la delegazione guidata da Jesmin Rahman ha constatato che, in un contesto ancora instabile nel quale il tasso di inflazione rimane al 17,9 per cento nonostante un suo rallentamento a maggio, il livello di occupazione in Nigeria non solo continua a diminuire drasticamente, ma è molto al di sotto dei livelli pre-pandemia. (Res)