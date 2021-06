© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Partita dell'Uefa Festival di Piazza del Popolo, due rappresentanze di Roma Cares e Fondazione Ss Lazio, si sfideranno in una partita tre contro tre indossando sulle maglie il messaggio "No violence". Prenderanno parte alla partita, tra gli altri, Vincent Candela, Alessio Scarchilli, Giancarlo Fisichella ed Emiliano Cantagallo per Roma Cares, Luigi Corino, Angelo Mellone, Federico Moccia e Guido De Angelis per la Fondazione Ss Lazio 1900. Piazza del Popolo a Roma (ore 16:45) (Rer)