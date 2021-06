Business news: Amazon accelera il reclutamento di rivenditori nel Vietnam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell'e-commerce Amazon ha accelerato il reclutamento di rivenditori nel Vietnam, intensificando la competizione con il concorrente cinese Alibaba. Il focus dedicato al Vietnam è parte della più vasta strategia di Amazon tesa ad attingere a fornitori nella regione Asiatica: l'azienda afferma che il numero di rivenditori che ha esportato merci per almeno un milione di dollari dal Vietnam è triplicato lo scorso anno, anche per effetto dei lockdown. Amazon non ha fornito un dato preciso, ma ha riferito che l'aumento è stato alimentato dalla domanda di attrezzi, prodotti per la casa e abbigliamento. "I rivenditori vietnamiti hanno arricchito la nostra selezione di prodotti globale", ha dichiarato Gijae Seong, responsabile di Amazon Global Selling nel Vietnam. Il Paese asiatico è già tra i primi fornitori mondiali di capi d'abbigliamento, caffè e prodotti ittici, tutti inviati a importatori professionisti. La crescita dell'e-commerce consente però ai produttori vietnamiti di esportare direttamente ai consumatori, una tendenza che Amazon è decisa ad accelerare proprio tramite il suo ramo Global Selling, che negli ultimi anni ha aperto in diversi Paesi asiatici, inclusi Cina e Thailandia. (Fim)