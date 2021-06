Business news: Kazakhstan, gli Usa hanno investito 53,7 miliardi di dollari nell’economia in 30 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi trent’anni gli Stati Uniti hanno investito 53,7 miliardi di dollari nell’economia del Kazakhstan. È quanto emerso al termine del business forum virtuale organizzato il 14 e 15 giugno dal ministero degli Esteri kazakho e dalla Camera di commercio statunitense, al quale hanno preso parte oltre 500 partecipanti chiamati a esplorare possibilità di rafforzamento della cooperazione in materia di agricoltura, energia, tecnologie verdi e digitali. All’evento ha preso parte il ministro degli Esteri del Kazakhstan, Mukhtar Tleuberdi, il sottosegretario di Stato ad interim Marcia Bernicat, la presidente della Camera di commercio Usa Suzanne Clark e il presidente di Chevron Micheal Wirth. Tleuberdi ha osservato in apertura come il volume degli investimenti statunitensi attratti dal Kazakhstan sia “significativo” e ha espresso l’auspicio che il forum possa dare ulteriore slancio all’interazione economica tra i due Paesi. Attualmente sono oltre 600 le imprese statunitensi che operano in Kazakhstan. (Res)