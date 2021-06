Business news: Cina Baidu produrrà tremila robotaxi nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unità per lo sviluppo di sistemi di guida autonoma Apollo, parte della società cinese Baidu, prevede di servire un totale di tre milioni di utenti in Cina con la produzione di tremila robotaxi nel 2023. L'azienda ha annunciato oggi una collaborazione con il marchio di veicoli elettrici del gruppo Baic Arcfox per sviluppare Apollo Moon, veicoli elettrici a guida autonoma (Ev) che verranno prodotti in serie al costo di 480 mila yuan (75 mila dollari) per unità. I piani prevedono la produzione di mille veicoli elettrici Apollo Moon nei prossimi tre anni, ha reso noto Baidu nel corso di una conferenza stampa a Pechino. (Cip)