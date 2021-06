Business news: Libano, nuovo tracollo della lira, peggiora la crisi valutaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lira libanese ha toccato lo scorso 13 giugno un nuovo record negativo, raggiungendo quota 15.300 rispetto al dollaro Usa sul mercato non ufficiale (contro le 1.515 lire del tasso di cambio ufficiale). Rispetto al mese di ottobre 2019, quando sono divampate violente proteste antigovernative, la valuta di Beirut ha perso più del 90 per cento del suo valore, e l’inflazione e il prezzo dei beni di prima necessità sono decollati. Intanto, il Libano continua a registrare gravi carenze di prodotti vitali, come carburante e medicinali, mentre il Paese assiste a black-out quotidiani e le compagnie elettriche private annunciano di non poter coprire il deficit della compagnia elettrica statale. (Res)