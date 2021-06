Business news: Arabia Saudita, Pil in calo del 3 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre di quest’anno il prodotto interno lordo (Pil) dell’Arabia Saudita è calato del 3 per cento su base annua, spinto al ribasso da una contrazione dell’11,7 per cento del settore petrolifero. Lo afferma un rapporto dell’Autorità generale delle statistiche di Riad. Il settore non petrolifero, d’altra parte, ha visto una crescita del 2,9 per cento, mentre il settore privato ha registrato una crescita del 4,4 per cento. Il Pil pro capite ha raggiunto inoltre, nei primi tre mesi di quest’anno, i 19.985 rial (circa 4.394 euro), calando dello 0,43 per cento rispetto al periodo gennaio-marzo 2020 ma aumentando dello 0,44 per cento rispetto all’ultimo trimestre dell’anno scorso. (Res)