Business news: Emirati, passeggeri con visto da 5 anni autorizzati a viaggiare da Paesi con restrizioni

- La General Civil Aviation Authority (Gcaa) ha annunciato che i titolari di “visti d’argento” (con permesso di residenza da cinque anni) degli Emirati Arabi Uniti sono ora autorizzati ad entrare nel Paese attraverso voli per i quali l’accesso dei passeggeri è sospeso. Lo ha comunicato una circolare emessa dalla Gcaa, che ha prodotto una nuova lista di protocolli di sicurezza più rigorosi per i passeggeri esentati dai voli regolari e charter in arrivo da Paesi in cui sono attualmente in vigore delle restrizioni. In precedenza, solo i titolari di un visto d'oro (con dieci anni di validità) erano autorizzati. Altre categorie autorizzate a salire a bordo dei voli dai Paesi interessati, includono membri delle missioni diplomatiche e cittadini degli Emirati. Le nuove misure di sicurezza Covid-19 elencate dalla Gcaa nella circolare per i passeggeri esentati, includono dispositivi di tracciamento obbligatori. I regolamenti rigorosi si applicano a tutti gli operatori aerei che conducono voli da e per gli Emirati Arabi Uniti e riguardano i seguenti Paesi: India, Pakistan, Bangladesh, Repubblica Democratica del Congo, Nepal, Nigeria, Uganda, Sud Africa, Sri Lanka, Vietnam e Zambia. I passeggeri esentati devono indossare i dispositivi di tracciamento per almeno 10 giorni, secondo la nuova circolare. "L'attuale sviluppo sulla pandemia di Covid-19 porta gli Emirati Arabi Uniti a imporre nuove restrizioni sui voli e sui passeggeri. Il governo degli Emirati sta monitorando da vicino la situazione e fornirà ulteriori aggiornamenti e istruzioni come necessario", si legge nell’avviso dell’autorità. Un funzionario della Gcaa ha confermato al quotidiano emiratino “Khaleej Times” che la circolare è stata emessa a tutte le entità interessate. Le agenzie di viaggio e gli operatori di voli charter hanno dichiarato che i braccialetti come dispositivi di tracciamento sono stati consegnati finora ai passeggeri in arrivo a Ras al Khaimah, Abu Dhabi e Sharjah (lungo la costa che si affaccia sul Golfo Persico). Da settembre dell'anno scorso, Abu Dhabi ha chiesto ai passeggeri in arrivo di indossare tali dispositivi durante i 14 giorni di quarantena a casa. Raheesh Babu, il direttore operativo del gruppo di Musafir.com, un'agenzia di viaggi su internet, ha dichiarato, secondo quanto riporta il quotidiano emiratino, che i passeggeri che atterrano a Dubai devono rispettare una quarantena obbligatoria di 10 giorni e sottoporsi a una serie di test molecolari. "I passeggeri che sono arrivati a Ras Al Khaimah e Sharjah hanno dovuto indossare il braccialetto", ha aggiunto Babu. (Res)