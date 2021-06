Business news: Tunisia, produzione elettricità da energie rinnovabili al 3,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di elettricità in Tunisia da energie rinnovabili si è attestata, alla fine di febbraio 2021, al 3,2 per cento. Lo riferisce il bollettino della situazione energetica alla fine di aprile 2021 pubblicato dal ministero dell'Industria tunisino, tenendo conto solo della produzione delle centrali. Il mix di produzione di elettricità alla fine di febbraio 2021 mostra che la produzione di elettricità dalle energie rinnovabili si basa interamente sull'energia eolica. La Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (Steg, l’azienda elettrica tunisina) mantiene comunque l'81 per cento della produzione nazionale di elettricità. La produzione totale di elettricità ha registrato, alla fine di febbraio 2021, una diminuzione del 2 per cento. E questo, per essere situata a 3084 gigawattora (GWh, esclusa l'autogenerazione consumata) contro 3057 GWh alla fine di febbraio 2020. D'altra parte, la produzione destinata al mercato locale ha registrato una certa stabilità. Infatti, il picco ha registrato un calo del 2 per cento per essere situato a 2902 megawatt alla fine di febbraio 2021. E questo, contro 2962 megawatt alla fine di febbraio 2020. (Tut)