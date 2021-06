Business news: Congo-Kinshasa, Ue stanzia 20 milioni di euro per costruzione centrale idroelettrica di Rwanguba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha annunciato oggi lo stanziamento di ulteriori 20 milioni di euro per finanziare la realizzazione della centrale idroelettrica di Rwanguba, nell'est della Repubblica democratica del Congo (Rdc). La centrale, riferisce "Financial Afrik", fornirà altri 15 megawatt (Mw) di elettricità alla zona del parco nazionale Virunga, al centro dei più recenti investimenti di Bruxelles in Rdc: la risposta Ue ha infatti permesso di ripristinare fino al 96 per cento delle linee elettriche locali ed il 35 per cento delle condutture idriche danneggiate a Goma a causa dell'eruzione del vulcano Nyiragongo dello scorso 22 maggio. Un intervento che ha garantito a circa 500 mila persone l'accesso all'acqua potabile e all'elettricità in due grandi ospedali locali. Intervenuta alla tavola rotonda sul Parco Virunga nell'ambito delle Giornate europee dello sviluppo, il commissario Ue per i partenariati internazionali Jutta Urpilainen ha sottolineato come l'accesso all'elettricità sia un elemento "fondamentale per lo sviluppo economico e umano in questa regione vulnerabile", ricordando che Bruxelles si è già impegnata al fianco dell'est congolese sostenendo la costruzione di centrali idroelettriche e reti di distribuzione intorno al Parco nazionale di Virunga, che già coprono il 70 per cento del fabbisogno di elettricità di Goma. Dal 2014, l'Ue ha sostenuto azioni in corso nel Paese per un totale di 112 milioni di euro sotto forma di sovvenzioni. Il Parco Nazionale di Virunga è rinomato per essere l'area protetta più ricca di biodiversità in Africa, in particolare con i suoi gorilla. (Res)