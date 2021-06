Business news: Cina, Huawei rinvia lancio nuovo smartphone a causa di sanzioni Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta dall'introduzione del marchio Mate nel 2013, il colosso cinese dell'elettronica Huawei non aggiornerà i suoi smartphone di alta gamma a causa delle sanzioni commerciali imposte all'azienda dagli Stati Uniti. Lo riferisce "China Economic Review", che cita un rapporto di "LatePost". Huawei ha abbandonato il suo piano di lanciare un nuovo smartphone Mate 5G a settembre, equipaggiato con il chip proprietario Kirin di Huawei. Dopo che Huawei è stata aggiunta all'elenco Usa delle entità sottoposte a sanzioni, nel 2019, alla società è stato impedito di acquistare semiconduttori prodotti con apparecchiature e software statunitensi. Il presidente di Huawei, Eric Xu Zhijun, ha riferito che la società non è riuscita a trovare un produttore di chip disponibile e che le riserve di semiconduttori sono insufficienti a produrre il nuovo modello. A causa delle sanzioni statunitensi, gli acquisti di chip dell'azienda dal Giappone sono diminuiti da dieci miliardi di dollari nel 2019 a otto miliardi di dollari nel 2020. Huawei ha spostato l'attenzione sul mantenimento dei clienti attuali e sul lancio del proprio sistema operativo HarmonyOS. (Cip)