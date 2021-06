Business news: Emirati, mercati in rialzo, ottimismo per ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I mercati degli Emirati Arabi Uniti, lunedì 14 giugno, hanno dato luogo a un forte rimbalzo tra l'ottimismo sulla rapida ripresa economica e i prezzi del petrolio in rialzo. Lo riporta il quotidiano emiratino “Khaleej Times”. L'indice azionario principale di Dubai è salito dello 0,9 per cento a 2.868,02 punti grazie ai forti guadagni delle azioni del settore immobiliare, bancario e finanziario. Lo sviluppatore Emaar Properties è salito dello 0,9 per cento, mentre Dubai Financial Markets (Dfm) e Emirates Nbd Bank sono saliti rispettivamente del 5,21 per cento e dell'1,84 per cento. Emaar Properties ha guidato le azioni più performanti, raggiungendo i 4,13 dirham (0,93 euro), mentre il più grande prestatore dell'emirato, Emirates Nbd Bank, è salito a 13,80 dirham (3,10 euro). Ad Abu Dhabi, l'indice azionario è aumentato dello 0,51 per cento a 6.736,11 punti, per via dei guadagni nei titoli chiave. Le azioni di First Abu Dhabi Bank (Fab) sono aumentate dello 0,72 per cento mentre il gigante delle telecomunicazioni Etisalat e il distributore di benzina Adnoc Distribution hanno registrato un aumento rispettivamente dello 0,27 per cento e dello 0,23 per cento. All'Abu Dhabi Securities Exchange (Abx), l'International Holding Company (Ihc) ha continuato a salire a 97 dirham (circa 21 euro), a fronte di 414 milioni di dirham (circa 93 milioni di euro) di transazioni, con il più grande prestatore del Paese (Fab) che chiude favorevolmente a 16,88 dirham (3,80 euro). Anche Etisalat è salita a 22,20 dirham (4,99 euro) e Adnoc Distribution a 4,40 dirham (0,99 euro). (Res)