Business news: Arabia Saudita, a maggio inflazione annua in aumento del 5,7 per cento

- Il tasso di inflazione dell’Arabia saudita è aumentato, lo scorso mese di maggio, al 5,7 per cento, il più alto livello registrato dal gennaio di quest’anno. È quanto emerge da dati dell’Autorità generale per le statistiche di Riad, che segnalano un aumento dell’inflazione dello 0,2 per cento su base mensile, in rapporto allo scorso aprile. A maggio il tasso ha registrato un aumento per il 17mo mese consecutivo, dopo essere calato per tutto il 2019. L’aumento dei prezzi è stato spinto soprattutto dal rincaro di prodotti alimentari e bevande, in crescita del 7,4 per cento su base annua. (Res)