Business news: pressioni sugli azionisti, Toshiba accelera riforma governance

- Il conglomerato giapponese dell'elettronica Toshiba accelererà le misure tese a diversificare il consiglio di amministrazione (cda) e migliorare la governance nel tentativo di riguadagnare la fiducia degli azionisti, a seguito dell'indagine relativa alla presunta collusione col ministero del Commercio giapponese per influenzare l'assemblea degli azionisti aziendale. Il presidente Osamu Nagayama ha annunciato il 14 giugno che l'azienda intende ridisegnare il cda per dare più voce ai direttori stranieri, specie quelli che vantano esperienza manageriale. "Avremo discussioni con gli azionisti e terremo in considerazione le loro opinioni nel processo di ricostruzione del consiglio", ha affermato Nagayama. Il presidente del Cda ha anticipato la convocazione di una assemblea generale straordinaria per eleggere i nuovi candidati. (Git)