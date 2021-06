Business news: Cina, produzione industriale cresce dell'8,8 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore aggiunto della produzione industriale della Cina è aumentato dell'8,8 per cento su base annua a maggio grazie alla domanda in ripresa. Lo indicano i dati dell'Ufficio nazionale di statistica (Nbs). La cifra è aumentata del 13,6 percento rispetto al livello del 2019 e ha portato la crescita media degli ultimi due anni al 6,6 percento. Nei primi cinque mesi, la produzione industriale ha guadagnato il 17,8 per cento su base annua, con una crescita media biennale del 7 per cento. La produzione industriale viene utilizzata per misurare l'attività delle grandi imprese designate con un fatturato annuo di almeno 20 milioni di yuan (circa 3,12 milioni di dollari). (Cip)