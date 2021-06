Business news: Libia, Sanallah incontra ministro Economia, focus su sviluppo settore petrolifero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della National Oil Corporation (Noc) libica, Mustafa Sanallah, ha avuto un incontro il 13 giugno con il ministro dell’Economia e del Commercio del governo di unità nazionale, Mohammed al Hawaej, alla presenza di diversi responsabili economici e petroliferi. Le parti hanno discusso durante l’incontro della cooperazione per lo sviluppo della produzione di petrolio nel Paese, per lo stabilimento di raffinerie per il petrolio e i suoi derivati e per invitare il settore privato a investire nel settore di petrolio e gas. Da parte sua, Sanallah ha sottolineato la necessità di investire nell’ambito della produzione e dell’esplorazione, per incoraggiare gli investimenti sostenibili con le principali compagnie internazionali, e di modificare le leggi sul partenariato per incoraggiarle a entrare nel mercato petrolifero libico. La Noc ha piani ambiziosi per espandere il settore, ha proseguito Sanallah, inclusa la costruzione di raffinerie a Tobruk e nel sud del Paese, lo sviluppo della raffineria di Zawiya e di impianti per la produzione di fertilizzanti e metanolo a Brega. Da parte sua, il ministro dell’Economia ha sottolineato la necessità di sostenere il settore a tutti i livelli, perché è l’unica fonte di reddito del Paese. Il ministro ha elogiato gli sforzi della Noc per mantenere l’unità del settore petrolifero e la sostenibilità della produzione, nonostante le sfide e le difficoltà affrontate negli ultimi anni dal settore petrolifero, a cominciare dalla scarsità di budget. (Lit)