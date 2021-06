Business news: Kuwait, nel 2020 rimesse espatriati in aumento del 18,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rimesse inviate dagli espatriati in Kuwait sono aumentate nel 2020 del 18,4 per cento su base annua, nonostante l’impatto della pandemia di Covid-19. Secondo dati della Banca centrale kuwaitiana, le rimesse hanno infatti raggiunto complessivamente i 5,29 miliardi di dinari (17,63 miliardi di dollari), contro i 4,47 miliardi di dinari (14,9 miliardi di dollari) del 2019. In particolare, nell’ultimo trimestre del 2020 le rimesse sono aumentate del 5,12 per cento, a 1,47 miliardi (4,90 miliardi di dollari), rispetto ai 1,4 miliardi (4,6 miliardi di dollari) dei tre mesi precedenti. L’anno scorso il prodotto interno lordo locale è diminuito del 9,9 per cento, a causa della forte diminuzione dei prezzi del petrolio. (Res)