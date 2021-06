Business news: Cina-Ue, circa 40 mila treni merci giunti in Europa nei primi 5 mesi del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 40 mila i treni merci che hanno percorso le tratte tra Cina ed Europa nei primi cinque mesi del 2021, trasportando 3.541 milioni di Teu di merci e raggiungendo più di 160 città in 22 Paesi europei. Lo ha riferito la società dei servizi ferroviari nazionali cinesi in riferimento ai dati raccolti tra gennaio e maggio. Al fine di garantire l'efficienza dei treni espressi Cina-Europa, il dipartimento ferroviario ha introdotto una modalità di carico e scarico prioritario, con trasporto e consegna preferenziale al fine di "approfondire la cooperazione internazionale", ha fatto sapere l'azienda. "Il tempo per la consegna dei treni è stato ridotto di oltre il 30 per cento rispetto allo scorso anno", ha affermato Liu Zongcheng, responsabile dell'agenzia di trasporti ferroviari nella regione cinese della Mongolia interna. Anche a Xiamen, città orientale della Cina, il tempo di trasporto è stato ridotto di quasi tre settimane rispetto al trasporto marittimo. (Cip)