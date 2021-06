© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- Il candidato di Sinistra per Roma alle primarie del centrosinistra per il sindaco, Stefano Fassina, vota al gazebo in piazza Vittorio Emanuele (ore 12:00)- La candidata del Psi alle primarie del centrosinistra per il sindaco, Cristina Grancio, vota al gazebo di Porta di Roma in via Carmelo Bene, angolo via Soldati (ore 9:30)- Il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco, Roberto Gualtieri, vota al gazebo di piazza di Donna Olimpia, 5 (ore 11:00)- Il candidato civico dell'Osservatorio Roma puoi dirlo forte, Tobia Zevi, vota al gazebo di piazza Giovanni Winckelmann (ore 10:00)- Il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, incontra associazioni, categorie e comitati di quartiere. Via di Torrenova, 149 (ore 11:45) (segue) (Rer)