Business news: Cina, diminuisce al 5 per cento il tasso di disoccupazione a maggio

- Il tasso di disoccupazione urbana della Cina censito si è attestato al 5 per cento a maggio, 0,9 punti percentuali in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo indicano i dati dell'Ufficio nazionale di statistica (Nbs). Rispetto al livello di aprile, il dato di maggio è stato inferiore di 0,1 punti percentuali, ha reso noto l'istituto. Nei primi cinque mesi sono stati creati un totale di 5,74 milioni di nuovi posti di lavoro urbani. Il tasso di disoccupazione rilevato tra le persone di età compresa tra 25 e 59 anni, la maggioranza del mercato del lavoro, si è attestato al 4,4 per cento il mese scorso. Nel frattempo, il tasso di disoccupazione in 31 grandi città è stato del 5,2 percento a maggio, rimanendo uguale ad aprile, secondo la Nbs. Il tasso di disoccupazione urbano censito è calcolato in base al numero di disoccupati che hanno partecipato all'indagine sull'occupazione nelle aree urbane. (Cip)