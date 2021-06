Business news: missione Fmi, economia Tagikistan ha il più alto tasso di crescita in Asia centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Tagikistan ha il tasso di crescita più alto nella regione dell’Asia centrale. Lo ha sottolineato la delegazione del Fondo monetario internazionale (Fmi) che, guidata da Selim Elekdag, si trova attualmente in visita virtuale a Dushanbe per valutare la risposta del governo alla crisi economica generata dalla pandemia di Covid-19. Il 15 giugno la missione ha avuto un incontro virtuale con il ministro dello Sviluppo economico e del Commercio, Zavqi Zavqizoda. Secondo il resoconto del dicastero, le due parti hanno discusso le prospettive dell’economia globale, la situazione socio-economica del 2020, gli sviluppi di medio termine dell’economia nazionale. Il ministro tagico ha osservato come lo scorso anno il prodotto interno lordo abbia registrato una crescita del 4,5 per cento grazie, in particolare, alle riforme tuttora in corso e alle misure anti-crisi assunte tempestivamente dal governo. (Res)