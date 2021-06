Business news: il conglomerato indonesiano CT Corp prepara l'Ipo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore di CT Corp, uno dei maggiori conglomerati dell'Indonesia, intende avviare un rapido processo di modernizzazione aziendale con l'obiettivo di arrivare all'offerta pubblica iniziale (Ipo). Chairul Tanjung, che ha fondato CT Corp 31 anni fa e ne è presidente, ha dichiarato al quotidiano "Nikkei" di voler "istituzionalizzare" l'attività allentando il suo controllo diretto, una scelta inusuale nel contesto dei grandi gruppi a guida familiare dell'Indonesia. "L'Ipo servirà a garantire che l'azienda sia più trasparente, che ci siano più governance e istituzionalizzazione", ha detto Tanjung, secondo cui la quotazione verrà effettuata "in una parentesi dai cinque ai sette anni". "Nikkei" ricorda che Tanjung ha servito come ministro coordinatore per gli Affari economici durante la presidenza di Susulo Bambang Yudhoyono. Il presidente di CT Corp ha chiesto l'assistenza del gruppo commerciale giapponese Mitsui per condurre il processo di modernizzazione. Parte dell'accordo prevede la sottoscrizione da parte di Mitsui di obbligazioni convertibili di CT per un valore di 100 miliardi di yen (910 milioni di dollari). (Fim)