Business news: ex dirigente Banca centrale, l'India rischia l’instabilità finanziaria

- Una fase di insicurezza finanziaria sta già interessando il settore bancario dell’India, in particolare a causa della distanza tra i problemi dell’economia reale e l’esuberanza dei mercati del capitale. Lo afferma Rahesh Mohan, due volte vice governatore della Reserve Bank of India (Rbi) tra il 2002 e il 2009, in un rapporto pubblicato dal Centro per il progresso economico e sociale. Secondo l’esperto, le recenti misure adottate dalla Rbi per stimolare il credito bancario hanno avuto effetti molto limitati, con l’unica eccezione costituita dalle piccole e medie imprese. “Vi è una forte discrepanza tra le performance del settore reale e dei mercati finanziari. Questo potrebbe portare a un aumento delle pressioni sia su debitori che su creditori e, in ultima istanza, a un periodo di instabilità finanziaria”. (Inn)