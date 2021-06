Business news: rapporto Autorità monetaria, economia Singapore potrebbe crescere del 6,5 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia di Singapore potrebbe crescere del 6,5 per cento nel 2021. È quanto emerge dall’ultimo rapporto dell’Autorità monetaria di Singapore (Mas), che ha rivisto al rialzo le previsioni per l’economia del Paese, rispetto alle precedenti stime del 5,8 per cento. Quanto all’inasprimento delle restrizioni anti-Covid dello scorso 16 gennaio, gli economisti hanno detto che le nuove misure non dovrebbero ostacolare la crescita economica. Il Mas, inoltre, sostiene che il settore manifatturiero sarà un fattore chiave dell'economia per il prossimo anno. Il comparto, infatti, costituisce circa un quinto dell'economia di Singapore, e dovrebbe crescere dell'8,3 per cento nel 2021, stima al di sopra della previsione del 4,7 per cento di tre mesi fa. (Fim)