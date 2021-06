Business news: Corea del Sud, lo sviluppatore di videogiochi Krafton prepara una Ipo da record

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Krafton Inc., azienda sudcoreana sviluppatrice di videogiochi di successo come "PlayerUnknown's Battlegrounds" (PUBG), ha annunciato che la sua offerta pubblica iniziale raccoglierà 5.600 miliardi di won (circa 5 miliardi di dollari), in cima al range indicativo definito in vista dell'operazione. Tale importo fa di quella di Krafton una quotazione da record per la Corea del Sud. Secondo un rapporto regolatorio presentato dall'azienda, l'Ipo sostenuta da Tencent comporterà l'offerta di 10 milioni di azioni, di cui 7 milioni di nuova emissione, ad un prezzo unitario indicativo compreso tra 458.000 e 557.000 won. Se Krafton otterrà il prezzo più elevato, l'Ipo sarà la più grande mai effettuata in Corea del Sud, superiore anche a quella da 4.900 miliari di won effettuata da Samsung Life Insurance nel 2010. (Git)